Российские туроператоры ждут увеличение спроса на туры за рубеж

Туристические операторы РФ ждут рост спроса на зарубежные туры на фоне укрепления рубля. Уменьшение стоимости доллара и евро уже привело к тому, что туры за рубеж и авиабилеты стали дешевле.

Падение стоимости доллара и евро привело к снижению цен на туристические путевки и авиабилеты за рубеж. В связи с этим, туристические компании надеются на увеличение спроса на зарубежные поездки. Информацию об этом озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он отметил, что сейчас наметился оптимальный курс, по которому туристы будут с большей вероятностью приобретать путевки.

«Для массового туризма психологический барьер по доллару – 100 рублей, по евро – 110. В условиях дорогих перелетов и повышения валютных цен на отдельных зарубежных направлениях высокий курс может оказаться дополнительным фактором, который влияет на решение об отдыхе. Нынешний курс можно назвать комфортным, хотя нам бы, конечно, хотелось, чтобы он продолжил снижение»

— Дмитрий Горин

Также Горин отметил, что рост интереса к зарубежным путевкам может произойти из-за увеличения количества авиаперевозок в зарубежные страны. Сейчас прямым рейсом из России можно отправиться по 40 международным направлениям. Отмечается, что, в целом, в этом году выросло число международных рейсов.