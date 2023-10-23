Вестник Кавказа
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Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа

Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа
ЦАХАЛ наращивает темпы ликвидации террористов ХАМАС в палестинском анклаве. Так, стало известно, что этой ночью на севере Сектора Газа шли интенсивные бои.

В Армии обороны еврейского государства сообщили о том что войска страны продолжают и наращивать интенсивность боев на севере палестинского анклава.

«Силы ЦАХАЛа продолжают существенно расширять наземные операции в секторе Газа. На севере сектора Газа ночью произошли масштабные бои»

– официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Ранее глава Госдепа США заявил, что палестинским анклавом не должны управлять ни Израиль, ни ХАМАС.

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