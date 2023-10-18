Минприроды Дагестана возглавил Александр Зимин

У Минприроды Дагестана новый руководитель – им стал уроженец республики Александр Зимин, приказ о его назначении подписал глава региона.
В должности министра природных ресурсов и экологии Дагестана утвержден Александр Зимин - указ об этом сегодня подписал глава республики Сергей Меликов.
Более полугода, с 4 марта, Зимин временно исполнял обязанности главы природоохранного ведомства, передает "АиФ-Дагестан".
О новом главе Минприроды известно, что ему 65 лет, он - уроженец села Кочубей Тарумовского района, в 2003-2007 годах был депутатом Народного собрания Дагестана, а с 2016 года возглавлял Тарумовский район.
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