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Минприроды Дагестана возглавил Александр Зимин

Минприроды Дагестана возглавил Александр Зимин
© Фото: пресс-служба администрации Тарумовского района
У Минприроды Дагестана новый руководитель – им стал уроженец республики Александр Зимин, приказ о его назначении подписал глава региона.

В должности министра природных ресурсов и экологии Дагестана утвержден Александр Зимин - указ об этом сегодня подписал глава республики Сергей Меликов.

Более полугода, с 4 марта, Зимин временно исполнял обязанности главы природоохранного ведомства, передает "АиФ-Дагестан".

О новом главе Минприроды известно, что ему 65 лет, он - уроженец села Кочубей Тарумовского района, в 2003-2007 годах был депутатом Народного собрания Дагестана, а с 2016 года возглавлял Тарумовский район.

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