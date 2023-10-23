Ставрополье снабдит россиян жидким витамином С 

На Ставрополье стартует производство витамина С в жидком виде. По словам производителей, усваиваемость препарата превысит 90%.
Ставропольские производители витаминов пообещали начать выпуск жидкого витамина С. Планируется, что первая партия появится уже этой зимой.
«Усваиваемость витамина в жидкой форме гораздо выше, чем в шипучей или в таблетках. «По зарубежным исследованиям, усваиваемость шипучки — 50%, а жидкого витамина — свыше 90%»
– председатель совета директоров концерна «ЭСКОМ» Гелани Азиров
Собеседник ТАСС пояснил, что новая форма выпуска витамина обусловлена ее лучшей усваиваемостью – более 90%.
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