Андрей Бакланов: "Ближнему Востоку нужен формат коспонсорства Россия-США"

"Вестник Кавказа" поговорил с заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов Андреем Баклановым о перспективах развития военного конфликта на Ближнем Востоке и путях его завершения.

- Андрей Глебович, по вашей оценке, есть ли признаки масштабирования конфликта и его выхода за пределы Израиля и Палестины?

- Есть тенденция к этому. Тем, кто организовал эти боестолкновения, они интересны прежде всего тем, что рано или поздно выйдут за пределы сектора Газа и Израиля и превратятся в более масштабный и новый вооруженный конфликт. Но сейчас складывается впечатление, что в этом сценарном плане было оставлено очень много небрежностей и недоработок. В частности, мы видим, что те, кому по плану было предписано включиться в боевые действия против Израиля, не хотят в них включаться. Даже на Западном берегу реки Иордан нет ожидавшейся жесткой реакции в поддержку Газы и нападений на израильские поселения. Возможно, этот план был разработан лет 20-30 назад, а сейчас люди уже другие и не хотят быть чужими марионетками.

Если же говорить о том, кто действительно может быть втянут в развитие событий, то это, конечно, "Хезболла". Участие "Хезболлы" в конфликте значительно изменит ситуацию, ведь ее боевые силы в 11 раз превосходят возможности ХАМАС, и речь идет не о просто подрывниках, а о профессиональных военных. От "Хезболлы" может потянуться ниточка к вопросам снабжения со стороны Ирана. Также остается ожидаемым втягивание Западного берега реки Иордан: пока этого не получается, но исключать никак нельзя. В настоящее время активные боевые действия ведутся на очень ограниченном пространстве Газы, всего 360 кв км, и любая площадь, в том числе палестинская на Западном берегу реки Иордан станет разрастанием территориальных рамок конфликта с возможным подключением других стран.

- Есть ли бенифициары текущего конфликта на Ближнем Востоке?

- По-настоящему выгоду из боевых действий могут извлечь США. Европейские страны, конечно, заинтересованы сдерживать развитие арабского региона как близлежащего, но для них важны торговые связи с Ближним Востоком для экспорта своих товаров. Если сейчас станут множиться военные ситуации в регионе, европейцы начнут нести довольно большие потери от снижения торгового оборота. Для американцев этот фактор маловажный, они мало интересуются торговлей невоенной продукцией, кроме того, они способны купить все, что им нужно. А что касается экспорта вооружений из США, то 52% приходится на Ближний Восток, нигде в мире американцев не ведут так успешно свою работу по продажам оружия. И масштабный военный конфликт только увеличит эти продажи.

Что касается геополитики, то для США важно, чтобы воспламенялись все регионы, соседствующие с Россией и Китаем. При этом для Вашингтона уже не имеет особого значения, будут ли в этих регионах контролируемые режимы: если удастся привести своих людей во власть – хорошо, если не удастся – не страшно. В отличие от 1950-1960-х годов, теперь американцы не ставят перед собой цель создания марионеточных властей в других государствах. Нет, теперь для них важнее стала постоянная нестабильность. Во время "холодной войны" такой стратегии не было, поскольку существовало четкое деление на своих и чужих. Сегодня Вашингтону главное – чтобы все время было неспокойно.

- Какие есть возможности для деэскалации ситуации?

- Чтобы началась деэскалация, необходимо, чтобы эскалация зашла в тупик. Как только боевые действия упрутся в некий предел, к примеру, у израильтян плохо пойдут дела в Газе или, напротив, палестинцы слушать руководство ХАМАС, которое фактически их подставило, станут прощупываться переговорные процессы. К сожалению, для тех, кто организует сейчас боевые действия со всех сторон, гибель людей не является главным аргументом для деэскалации.

- Возможно ли по итогам конфликта создание Палестинского государства?

- Пока таких предпосылок нет. Никто не хочет создавать такое государство в тех территориальных рамках, какие прописаны решениями ООН. Палестинцы хотят другую территорию, в более расширенной концепции. Израильтяне против этой идеи в целом, подчеркивая, что создание государства, не прошедшего проверку, с ограниченными функциями, выглядит совершенно нелогично. А без согласия между этими сторонами ничего не получится, и исход конфликта тут ничего не меняет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И американцы, и мы предлагали обеим сторонам вернуться к коспонсорству. Специалисты понимают, что единственный формат, который сможет работать на Ближнем Востоке, только один – это двойка коспонсоров Россия-США со все большим подключением представителей Китая. В европейском содействии в политике никакого толку нет, европейцы приносят пользу в экономике, в гуманитарной помощи, но не по политическим проблемам региона. Пока вопрос о коспонсорстве не решен.