Вестник Кавказа
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Тегеран и Анкара обсудили возможность деэскалации в секторе Газа 

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел России
Руководители иранского и турецкого внешнеполитических ведомств провели сегодня встречу в Анкаре. В ходе беседы обсуждались последние события в регионе. 

В среду, 1 ноября, в Анкаре прошла встреча глав МИД Ирана и Турции. Об этом пишут иранские СМИ. 

Центральной темой разговора Хосейна Амира Абдоллахияна с Хаканом Фиданом стала эскалация в секторе Газа. В частности, стороны поговорили о том, как добиться режима прекращения огня. 

Помимо этого, на переговорах затрагивались двусторонние вопросы.

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Главы МИД Турции и Саудовской Аравии поговорили о секторе Газа
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