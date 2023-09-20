Тегеран и Анкара обсудили возможность деэскалации в секторе Газа 

Руководители иранского и турецкого внешнеполитических ведомств провели сегодня встречу в Анкаре. В ходе беседы обсуждались последние события в регионе.
В среду, 1 ноября, в Анкаре прошла встреча глав МИД Ирана и Турции. Об этом пишут иранские СМИ.
Центральной темой разговора Хосейна Амира Абдоллахияна с Хаканом Фиданом стала эскалация в секторе Газа. В частности, стороны поговорили о том, как добиться режима прекращения огня.
Помимо этого, на переговорах затрагивались двусторонние вопросы.
Читайте нас в Дзен Новости Google News