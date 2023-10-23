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Жара на Кубани спровоцировала очередной лесной пожар

Жара на Кубани спровоцировала очередной лесной пожар
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в Мостовском лесничестве Краснодарского края вспыхнул низовой лесной пожар, огонь распространился на площади в пять гектаров.

Жаркая погода, установившаяся на Кубани, стала причиной возгорания сухой травы на территории Мостовского лесничества в Краснодарском крае, огнем охвачено уже 5 га леса, сообщает краевой лесопожарный центр.

"Обнаружено задымление в районе горы Большой Тхач... По прибытии на место задымления, обнаружено возгорание сухой травы. Приступили к тушению на примерной площади 5 га. В 10:15 мск лесничим Мостовского лесничества возгорание было квалифицировано, как низовой лесной пожар в Мостовском лесничестве"

- МЧС по Краснодарскому краю

Сейчас на месте пожара работают пожарные подразделения спасателей, огонь тушат 32 человека и 11 единиц техники, их задача – локализовать возгорание и не дать ему распространиться на большую площадь.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", рано утров в начале прошлой недели в районе станицы Убинская загорелась лесная подстилка, сильные порывы ветра раздули огонь, и он за короткое время охватил уже 14,8 га леса. Еще один лесной пожар произошел в тот же день в районе населенного пункта Чибий Северского района Кубани.

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Кубанские огнеборцы справились с лесными пожарами
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