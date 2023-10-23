В Ханкенди заработают учебные заведения

В скором времени в Ханкенди возобновят свою работу учебные заведения. Информацию об этом озвучил министр образования Азербайджана.

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев рассказал, что в ближайшее время в Ханкенди возобновят свою работу учебные учреждения. Такую информацию он озвучил во время проведения Форума развития образования, который сейчас проходит в азербайджанской столице.

"Уверен, что в кратчайшие сроки образовательные учреждения в Ханкенди возобновят свою работу"

- Эмин Амруллаев

Ранее сообщалось о том, что правительство Азербайджана прорабатывает вопрос об открытие Ханкендинского пединститута. Власти отметили, что информация о его открытии будет доступна позднее.

О Форуме развития образования

Форум развития образования, который посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, открылся сегодня в азербайджанской столице. Основные вопросы, которые будут обсуждаться в процессе форума: развитие образовательного направления, внедрение новых технологий и исследование возможностей педагогической сферы республики. Во встрече принимают участи представители Министерства образования, экономики и социальной защиты.