Совместные учения с Пакистаном важны для Азербайджана – Ильхам Алиев

Глава Азербайджана поблагодарил правительство Пакистана за политическое содействие и отметил необходимость реализации совместных учений.

Президента Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел совещание с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асимом Муниром. Информация об этом была опубликованная на странице главы АР.

Президент республики отметил, что связи между двумя государствами сейчас прогрессируют во многих отраслях, в том числе и военной. Он поблагодарил пакистанские власти за политическое содействие во время Второй Карабахской войны.

Кроме этого, подчеркнул, что для дальнейшего развития двухсторонних связей важна реализация совместных военных учений.

Президент выразил солидарность пакистанскому правительству в делах Джамму и Кашмира. Он обратил внимание на то, что АР будет всегда содействовать братскому народу Пакистана.

Ильхам Алиев подчеркнул важность визита пакистанского главнокомандующего для укрепления связей между Азербайджаном и Пакистаном.