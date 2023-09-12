Вслед за Дагестаном свои АЗС проверит Ингушетия

В Ингушетии создана спецкомиссия, задача которой – выявить все автозаправочные станции республики, работающие с нарушениями.

В Ингушетии образована специальная межведомственная комиссия, которая займется тотальной проверкой автозаправочных станций (АЗС) по их уплате налогов и документации, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ республики.

"Спецкомиссия создана распоряжением правительства Ингушетии для проверки правомерности деятельности АЗС, а также принятия мер по устранению нарушений при реализации горюче-смазочных материалов"

- Минэнерго Ингушетии

Проблема в том, что значительная часть местных АЗС работают без регистрации в органах налоговой службы, Ростехнадзора и МЧС – это показала проверка автозаправок в Малгобеке и Малгобекском районе, проведенная на днях, передает "Интерфакс"

Есть проблемы и с газозаправочными станциями (АГЗС): продажа сжиженного газа ведется без постановки на налоговый учет, без лицензии в области промышленной безопасности, а зачастую и без заключения договора с аварийно-спасательными службами, договоров обязательного страхования гражданской ответственности и других необходимых документов.

"Оказалось, что некоторые автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) в двух муниципальных образованиях эксплуатируются в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности, о защите прав потребителей, земельного законодательства"

- Минэнерго Ингушетии

До конца года комиссия предоставит правительству Ингушетии отчет о проделанной работе и перечень объектов, работающих с нарушениями и без регистрации в налоговых органах. Также она выдвинет конструктивные предложения по исправлению ситуации.