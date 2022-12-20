В России появятся кибервойска

Глава Минцифры РФ заявил о том, что одобряет идею создания в России кибервойск.
«По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает»
– Максут Шадаев
Далее министр пояснил, что в рамках контрактной службы в будущем можно будет заключить договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением.
Ранее с идеей создания кибервойск, состоящих из хакеров, выступал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции… Очень много задач им можно поставить»
– Олег Матвейчев