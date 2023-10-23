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Владикавказ и Дубай связал прямой рейс

Владикавказ и Дубай связал прямой рейс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Владикавказом и Дубаем запущен прямой рейс. Полеты начала компания "Победа".

Отечественный лоукостер "Победа" расширил список городов, из которых в Дубай выполняются прямые рейсы.

Самолеты перевозчика начали летать в Дубай из Владикавказа. Рейсы выполняют Boeing 737 два раза в неделю - по вторникам и субботам. Время в пути от столицы Северной Осетии до популярного эмирата составляет около четырех часов.

"Победа" также летает в Дубай из Москвы и Волгограда.

Отметим, что между Владикавказом и Дубаем нет других прямых авиарейсов.

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