Таиланд стал доступнее для россиян

С сегодняшнего для в Таиланде в одностороннем порядке заработал продленный режим безвизового въезда для россиян – теперь они смогут находиться в стране 90 дней вместо обычных 30.

В Таиланде с сегодняшнего дня, 1 ноября, заработал новый режим безвизового въезда для россиян, который позволяет им находиться в в стране без виз 90 дней. Он введен в действие таиландским правительством как временная мера и пока будет действовать по 30 апреля 2024 года.

Новшество значимое – многие наши соотечественники, предпочитавшие проводить зимнее время в теплой стране, были вынуждены раз в месяц выезжать в соседние государства, чтобы снова иметь возможность при въезде получить визу на следующий месяц. Правда, пока не ясно, можно ли будет выезжать и снова въезжать в страну после 90 дней для нового въезда в Таиланд на следующие 90 дней – в приказе министерства внутренних дел Таиланда об этом ничего не сказано, передает РИА Новости.

Ожидается, что все нюансы нового правила будут отрабатываться в процессе его работы, однако уже известно, что продлевать 90-дневный "безвиз", как было раньше, будет нельзя, как и поменять его на визовый с оформлением долгосрочной учебной или рабочей визы.

Напомним, пока эта инициатива – односторонняя, ее принял Бангкок, Россия не пошла на такое нововведение, так что после 30 апреля 2024 года власти Таиланда могут его отменить. Но не исключен и такой вариант: аналогичный режим введут для граждан Таиланда и российские власти.