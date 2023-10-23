ХАМАС продолжает удерживать нескольких россиян

Глава диппредставительства России в Израиле заявил о том, что палестинские радикалы продолжают удерживать в анклаве нескольких россиян. Также было подчеркнуто, что Москва привержена скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

Посол России в Израиле заявил о том, что палестинские радикалы продолжают удерживать 5-6 россиян на территории анклава.

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС <...>. Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там»

– Анатолий Викторов

Далее он разъяснил ситуацию с посещением представителей палестинских радикалов Москвы.

«Мы дали четкие пояснения, я со своей стороны все-таки сказал, что прием представителей ХАМАС не означает ни в коей мере поддержки террористических методов, которые часть боевиков этой организации используют»

– Анатолий Викторов

Дипломат подчеркнул, что Москва не поддерживает ХАМАС, а прилагает все усилия для разрешения палестино-израильского конфликта.