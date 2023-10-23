Вестник Кавказа
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В Ставрополе в пожаре погибли два человека

В Ставрополе в пожаре погибли два человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Ставрополе. Еще трое пострадали.

В Ставрополе в результате возгорания в многоквартирном доме погибли два человека. В ходе происшествия также пострадали три человека. Информацию об инциденте предоставил Следственный комитет по Ставропольскому краю. По данным оперативников, возгорание произошло по неосторожности.

«По предварительным данным, причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнём или бытовыми приборами, точная причина устанавливается экспертами»

- Следственный комитет по Ставропольскому краю 

Отмечается, что пожар случился ночью в квартире, которая расположена на первом этаже в четырехэтажном доме. Жителям соседних квартир потребовалась медицинская помощь.

Из многоквартирного дома были спасены 15 жителей, 5 из которых дети.

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