Свыше 5 млн россиян посетили Турцию в этом году

Россияне остаются основными туристами в Турции. Несмотря на снижение турпотока в сентябре, турпоток с начала года на треть вырос к прошлогоднему и уже превысил 5 млн.

С начала 2023 года в Турции побывали более 5 млн граждан РФ.

Турецкое министерство культуры и туризма информирует, что за январь-сентябрь текущего года турпоток из России составил 5,16 млн человек. В этом году Турцию посетили на 33,7% больше россиян, чем за аналогичный период 2022 года.

Российских туристов в Турции больше всего, на втором месте гости из Германии, 4,85 млн человек, при этом турпоток по сравнению с прошлогодними данными вырос лишь на 7%. Тройку основных лидеров по турпотоку в Турции замыкает Великобритания, поставившая чуть более 3 млн туристов, плюс 12%.

В турецком ведомстве отметили, что сентябрьский турпоток из России упал относительно прошлогоднего на 5%. Данные за октябрь пока не обработаны.

На ноябрьские праздники многие соотечественники для отдыха за границей также выбирают Турцию.