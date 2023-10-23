В некоторых районах Азербайджана пришло тепло. Решение о начале отопительного сезона принималось коммунальными службами с учетом климатических условий в регионах.
1 ноября в Азербайджане начался отопительный сезон. По данным пресс-службы ОАО Azəristiliktəchizat, тепло пришло в Шушинский, Хачмазский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лерикский, Шамахинский, Сиязаньский и Шабранский районы.
«Решение об этом было принято с учетом климатических условий в регионах. Подачу отопления в Баку и другие районы страны планируется начать 15 ноября»
– пресс-служба ОАО Azəristiliktəchizat
Отметим, что сейчас столбики бакинских термометров показывают +19 градусов, прогнозируется, что сегодня днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью – прохладнее до +18 градусов. Осадков не прогнозируется.
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