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В Азербайджане начался отопительный сезон

В Азербайджане начался отопительный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В некоторых районах Азербайджана пришло тепло. Решение о начале отопительного сезона принималось коммунальными службами с учетом климатических условий в регионах.

1 ноября в Азербайджане начался отопительный сезон. По данным пресс-службы ОАО Azəristiliktəchizat, тепло пришло в Шушинский, Хачмазский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лерикский, Шамахинский, Сиязаньский и Шабранский районы.

«Решение об этом было принято с учетом климатических условий в регионах. Подачу отопления в Баку и другие районы страны планируется начать 15 ноября»

– пресс-служба ОАО Azəristiliktəchizat

Отметим, что сейчас столбики бакинских термометров показывают +19 градусов, прогнозируется, что сегодня днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью – прохладнее до +18 градусов. Осадков не прогнозируется.

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