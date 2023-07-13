По Крыму снова прокатилась волна лжеминирований

Многие госучреждения Крыма сегодня получили сообщения о "минировании" – пока все они на поверку оказываются ложными.

В Крыму новая волна "телефонного терроризма" – сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах массово получают по большей части государственные учреждения республики, сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

"Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ"

- Олег Крючков

Спецслужбы республики проводят проверки по этому поводу, однако пока все эти сообщения оказываются ложными.