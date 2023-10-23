Европа резко расширила импорт нефтепродуктов из Азербайджана

Страны Евросоюза нарастили поставки нефтяных продуктов из Азербайджанской Республики в несколько сотен раз. Сейчас объем поставляемых товаров составляет более 230 тыс тонн.

Европейские страны за восемь месяцев этого года повысили объем импорта нефтепродуктов из Азербайджанской Республики в 276 раз. Такие данные были опубликованы статистическим управлением Евросоюза.

По информации Евростата сейчас объем нефтяных продуктов, которые поставляются из АР в Европу возрос до 233,7 тыс тонн.

Стоимость поставляемой продукции оценивается в 136 млн евро, что в 136 раз больше в сравнении с предыдущими показателями.

По объему импорта нефтяной продукции из АР лидирует Греция. За этот год греческие власти закупили более 160 тыс тонн на 83 млн евро. Отмечается, что Греция в 2022 году вовсе не закупала нефтепродукты у Азербайджана.

Второе место по объему импорта занял Кипр, который закупил более 40 тыс тонн азербайджанской нефтяной продукции на 31 млн евро. Кипр также в прошлом году не импортировал нефтепродукты из АР.

Замыкает тройку лидеров Мальта. Экспорт нефтяной продукции Азербайджана островному государству составил 24 тыс тонн на сумму более 14 млн евро. Что в 385 раз больше, чем предыдущие объемы закупок.

По данным Евростата в августе этого года лидирующие позиции в импорте азербайджанской нефтяной продукции также заняла Греция, которая стала основным покупателем. Из АР в Грецию было поставлено более 31 тыс тонн на 18 млн евро.