В школах Киргизии вводят карантин из-за кори

В тысячи раз выросла заболеваемость корью в Киргизии. В 2022 году был выявлен один случай, в 2023 году - почти 3300.

В Киргизии резко выросла заболеваемость корью в этом году, школы и детсады начали вводить карантин.

"С начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших в городе Бишкеке (989 человек), в городе Оше (321 человек), в Ошской (683 человек), Чуйской (515 человек) и Джалал-Абадской областях (501 человек)"

– Минздрав Киргизии

За весь прошлый год корью заболел лишь один ребенок. Сегодня взрывной рост заболеваемости связан с отсутствием у детей прививок и началом учебного года.

На данный момент в нескольких учебных заведениях действует карантин по кори, организовано дистанционное обучение школьников.

"В целом, ситуация по кори остается напряженной"

– Минздрав Киргизии