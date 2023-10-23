Москва прогреется до плюс 14

В среду в Москве будет тепло, временами небольшой дождь. Температура воздуха может достигнуть 14 градусов.
Российский Гидрометцентр информирует, что в Москве 1 ноября будет стоять по-сентябрьски теплая погода.
«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов»
– Гидрометцентр РФ
Теплый, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в мегаполисе окажется немного пониженным - 741 мм ртутного столба.
Аномально теплая погода продержится в столице, по оценкам специалистов, около недели.
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