Вестник Кавказа
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Москва прогреется до плюс 14

Москва прогреется до плюс 14
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду в Москве будет тепло, временами небольшой дождь. Температура воздуха может достигнуть 14 градусов.

Российский Гидрометцентр информирует, что в Москве 1 ноября будет стоять по-сентябрьски теплая погода.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов»

– Гидрометцентр РФ

Теплый, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в мегаполисе окажется немного пониженным - 741 мм ртутного столба.

Аномально теплая погода продержится в столице, по оценкам специалистов, около недели.

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