В Махачкале по делу о беспорядках в аэропорту арестовали семерых человек

В столице Дагестана после событий в аэропорту арестовали семерых человек. В минувшее воскресенье там произошли массовые беспорядки.

После беспорядков в Махачкале арестовали семерых человек. Об этом рассказали в Верховном суде Дагестана.

"Еще двоих арестовал Карабудахкентский районный суд по статье "мелкое хулиганство". Им дали по трое суток ареста"

– пресс-служба

Ранее сообщалось об аресте пятерых человек, участвовавших в беспорядках в воздушной гавани.

Беспорядки в аэропорту

В минувшее воскресенье из-за прилета самолета из Израиля в воздушную гавань Махачкалы проникли полторы сотни человек. Они останавливали посетителей и проверяли, есть ли у тех израильский паспорт. Погромщики также прорвались на взлетно-посадочную полосу. В результате беспорядков пострадали два десятка человек.