Турция, как и многие страны, в последние годы столкнулась с инфляцией, причем с рекордной. Год назад она достигла 24-летнего максимума: более 85%. Сегодня турецкая экономика стабилизировалась, а уровень инфляции 2023 года соответствует прогнозам правительства. Расскажем, почему в Турции растет инфляция, сколько она продолжается и что будет дальше.

Хотя не все проблемы решены, положительная динамика наметилась, в том числе и за счет изменений денежно-кредитной политики страны.

Экономический кризис 2018 года

В любом государстве инфляция - последствие более широкого экономического кризиса. В Турции экономический кризис начался в 2018 году на фоне ужесточения глобальной экономики. Экономический рост Турции зависит от двух компонентов:

притока капитала доступа к дешевым кредитам.

В 2018 году проблемы с обоими компонентами экономического роста привели к тому, что турецкая лира потеряла почти 40% стоимости по отношению к доллару, а волна банкротств прокатилась по сотням турецких компаний. Более того, уровень безработицы достиг рекордных уровней, невиданных со времен кризиса 2008 года. Работа по реструктуризации долга помогла поддержать банки, задолженность которых превысила $20 млрд, тем не менее во второй половине 2018 года турецкая экономика вошла в рецессию. Но что послужило причиной упадка?

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

От индустриальной экономики к экономики сферы услуг

Основу турецкой экономики составляют сектор услуг - более 50% ВВП и промышленность – почти 32%. Приток капитала, его темпы и последующий отток значительно повлияли на экономический рост и рецессию в Турции в рамках так называемой финансиализации, которая продолжалась в стране более 30 лет.

Финансиализация - это процесс, при котором финансовые рынки, институты и элиты приобретают значительное влияние на экономическую политику, финансовый сектор в целом становится важнее, чем остальная экономика. Финансиализация обычно наблюдается при переходе от индустриальной экономики к экономике сектора услуг.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост задолженности и дефицита текущего счета

Финансиализация Турции происходила в четыре этапа до 2018 года, и каждый из этапов провоцировал определенные экономические проблемы:

Первый этап (1990-е - начало 2000-х) начался на фоне либерализации движения капитала. В это время происходил рост государственного долга.

Второй этап (2001- 2008). Этот период характеризовался одновременно ростом задолженности домохозяйств, притоком капитала на фоне экономических реформ в стране и значительным укреплением турецкой лиры. В свою очередь укрепление лиры привело к дефициту текущего счета, поскольку турецкая экономика зависит от импорта.

Третий этап (2008-2013 год). На фоне экономического кризиса в стране турецкие корпорации получили больший доступ к кредитам в валюте, что в свою очередь спровоцировало рост долга.

Четвертый этап (2013-2018). Малые и средние предприятия в этот период получили возможность брать кредиты на три года без выплаты в первый год. Поддержка кредитного рынка привела к увеличению дефицита текущего счета и росту инфляции. Несмотря на то, что валюта стабилизировалась в первой половине 2017 года, турецкая лира обесценилась на 20% по отношению к американскому доллару к концу 2017 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тарифная война

В 2018 году Турция столкнулась с экономическим кризисом, спровоцированным, в первую очередь, резким падением турецкой лиры. К августу 2018 года турецкая лира потеряла 40% своей стоимости. Падение стоимости лиры произошло по двум причинам:

отток капитала

снижение объема иностранных инвестиций.

И отток капитала, и снижение объема ПИИ на фоне внутренних экономических проблем произошли, в том числе и из-за напряженности между Турцией и США, между которыми в 2018 году развернулась тарифная война. Дональд Трамп поднял тарифы на турецкую сталь на 20%, а на алюминий - на 50%, что привело к падению экспортных доходов страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перегрев экономики

Кроме тарифной войны в 2018 году турецкая экономика столкнулась с еще одной проблемой, о которой предупреждал страну Международный валютный фонд: с перегревом. Перегрев экономики - это последствие длительного периода экономического роста, которое характеризуется ростом инфляции на фоне роста благосостояния потребителей. До кризиса, в 2017 году, экономический рост Турции составил почти 7,5%, а инфляция к марту 2018 года - более 10%.

Почему в Турции росла инфляция?

Инфляция в Турции продолжается с 2018 года, несмотря на некоторое ослабление в 2020-2021 годах на фоне пандемии. В цифрах рост выглядит так:

2019 год - 15,18%

2020 год - 12,28%

2021 год - 19,6%

2022 год - 72,31%

Причины рекордного роста инфляции в 2022 году - низкие ключевые ставки и программа стимулирования экономики, в рамках которой были подняты минимальные зарплаты и зарплаты служащих госсектора, а также предприняты меры по поддержке малых и средних предприятий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замедление инфляции

В конце 2022 года инфляция в Турции начала замедляться, благодаря относительной стабильности турецкой лиры в последние месяцы года. До июля текущего года инфляция в Турции составляла менее 40%, тем не менее уже в июле выросла до почти 48% на фоне очередного ослабления лиры.

Курс на дезинфляцию

В июне 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новым министром финансов страны Мехмета Шимшека, который уже в августе объявил, что сейчас в стране переходный период, целью которого являются дезинфляция (подавление темпов инфляции) и стабилизация цен. В рамках этой стратегии, в первую очередь, была поднята ключевая ставка до 35%. Кроме того, Шишек планирует:

снизить внутренний спрос

уравновесить импорт и экспорт для снижения дефицита текущего счета.

Какой будет инфляция в Турции?

Ожидается, что годовая инфляция в Турции составит 70%. Сегодня уровень инфляции в Турции почти 62%. Такой по-прежнему высокий уровень инфляции связан, в первую очередь, с падением стоимости турецкой лиры, государственный контроль над которой был ослаблен, и ужесточением денежно-кредитной политики, в том числе и ростом налогов. Согласно прогнозам, падение инфляции в Турции произойдет не раньше, чем в конце 2024 года - до 33%, а в 2025 году - до 15%.