Заброшенные убежища Еревана

В СССР почти каждый важный объект гражданской инфраструктуры был оборудован стационарным бомбоубежищем. Заводы, фабрики и НИИ располагали специальными помещениями, способными защитить персонал предприятий в случае воздушной или ядерной угрозы. О трех известных советских убежищах, сохранившихся в Ереване, расскажем в этом материале.

Состояние многих убежищ неизвестно, так как в большинстве случаев они остаются охраняемыми объектами даже после вывода из эксплуатации.

Убежище НПО "Эребуни" (Охраняется)

На задворках района Норк-Мараш затерялось старое здание, в подземельях которого сокрыто хорошо сохранившееся убежище.

Что было

Основанное в 1964 году НПО "Эребуни" (позже переименованное в НИИ) изначально было закрытым исследовательским центром, поскольку работало на советскую оборонку. Предприятие специализировалось на производстве вычислительных и измерительных приборов, а также нестандартного технологического оборудования. Что это могло быть неизвестно, поскольку даже бывшие сотрудники предприятия воздерживаются от каких-либо комментариев. НИИ прекратил закрылся в 1992 году, однако на его базе было основано ЗАО "НИИ Эребуни" которое продолжительное время сотрудничало с Минобороны Армении.

Что стало

О том, что убежище бывшего НИИ заброшено, стало известно несколько лет назад. По словам тех немногих, кому удалось проникнуть в пределы бывшего института, оно находится в упадке. Увесистые гермодвери на глубине 4,5 метров открыты, а в самих помещениях - мрак. Несмотря на разбросанный мусор и остатки производственного инвентаря, любителям острых ощущений удалось обнаружить остатки дизельного генератора, учебные классы, многочисленные плакаты, схемы и тетради с позывными на случай экстренной связи. Обнаружить НИИ, как и бомбоубежище, непросто, поскольку точный адрес старательно скрывается всеми, кому "посчастливилось" проникнуть на хорошо охраняемый объект.

Убежище Национальной библиотеки Армении (Строго охраняется)

Под величественным зданием по адресу улица Теряна, дом 72, находиться просторное убежище, которое могло обезопасить как персонал главной армянской библиотеки, так и бесценные письменные источники.

Что было

В 1832 году здесь была открыта библиотека Ереванской уездной гимназии. Сейчас в Национальной библиотеке Армении хранятся многочисленные рукописи армянских писателей, ученых, источники по истории армянского книгопечатания. Ежедневно библиотеку посещают сотни студентов, писателей и всех тех, кто неравнодушен к армянской литературе. В 1960-х главное армянское книгохранилище обзавелось масштабным убежищем площадью 650 кв. м.

Что стало

Достоверно неизвестно, когда было заброшено подземное книгохранилище, поскольку в главном здании на постоянной основе функционирует пост полиции, а за ведущими в убежище коридорами с недавнего времени ведется видеонаблюдение. Убежище сооружалось, прежде всего, для сохранения книг и рукописей, поэтому главное помещение представляет собой большую комнату со стеллажами, к которой ведут вспомогательные помещения. Со слов очевидцев, в убежище высокая влажность, которая, вероятно, и стала причиной того, что книгохранилище было заброшено.

Убежище станкостроительного завода. (Охраняется)

В промышленном районе Шенгавит, на проспекте Аршакунянц, раскинулся бывший флагманам армянского станкостроения - Ереванский станкостроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, который сегодня заброшен.

Что было

Производство там основали ремесленники-металлурги братья Тер-Аветиковы, открывшие в 1893 году собственные механические мастерские, на которых к 1905 году работало 65 человек. После революции, завод был национализирован, а на его базе сформировано первое в Армении станкостроительное производственное объединение. Там собирались первые газогенераторы, которые были переданы для нужд сахарного производства советской Украины. В годы Великой Отечественный войны, ереванский станкостроительный завод в три смены выпускал артиллерийские снаряды для фронта.

Гордость предприятия – токарно-винторезный станок серии 1М61П, который конкурировал с не менее легендарным кироваканским станком 16У04П. В недрах завода было построено бомбоубежище.

Что стало

Предприятие не пережило распад СССР. Территории завода пустует, практически все корпуса снесены. Однако смельчакам все еще удается проникнуть в подземелья бывшего заводоуправления, где за настежь открытыми гермодверьми бывшего бомбоубежища ничего нет. Охотники за металлом вынесли все. Помещения пусты и мрачны, аварийные выходы замурованы. Кое-где сохранились вентиляционные шахты, а само убежище находится аварийном состоянии.