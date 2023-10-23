Что нужно знать о посещении Галатской башни в Стамбуле

Со следующего года вход для туристов в Айя-Софию - главную достопримечательность Стамбула - будет платным. Гостей города также беспокоит постоянный рост цен на билеты в Галатскую башню. Расскажем, стоит ли посещать башню, сколько стоит билет, на какое время планировать посещение, как избежать длинных очередей на вход и откуда еще можно увидеть Стамбул.

Галатская башня - один из символов Стамбула и одна из лучших смотровых площадок в городе. После реставрации, проведенной несколько лет назад, башня вновь открылась для посетителей, превратившись в полноценный музей. Но большинство туристов посещают Галатскую башню не ради музейных экспонатов, а ради невероятных панорамных видов Стамбула, которые открываются сверху.

Почему Галатская башня так популярна?

Галатская башня - одна из старейших сторожевых башен в мире. Даже те, кто не был в Стамбуле, скорее всего, узнают характерный силуэт башни: высокое здание с кирпичными круглыми арочными арками наверху и конической крышей, ставшее одним из символом города.

Годы строительства: 1348-1349;

Высота: 66,9 метра;

Диаметр: 16,45 метра;

Количество этажей: 9.

Та башня, которую жители и гости Стамбула видят сегодня, была построена в XIV веке на месте византийской башни, возведенной при императоре Юстиниана в VI веке н. э., но разрушенной во время крестовых походов. Новая башня была спроектирована в романском архитектурном стиле генуэзцами, колонизировавшими эту часть города. Ее тогда называли "Христовой башней", причем это было самое высокое здание в Константинополе на момент завершения строительства. Башня была частью крепостной стены, но в 1453 году стены были разрушены, а башня сохранилась. Какое-то время посещение башни использовалось в качестве тюрьмы, а потом - обсерватории и пожарной каланчи. В период Османской империи башня несколько раз пострадала от пожаров и землетрясения, а в 1875 году во время шторма был разрушен купол башни. Лишь в 1960-х годах башню реконструировали и открыли для публики. В 2020 и 2021 годах здесь провели еще две реконструкции, внутри разместили небольшой музей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Изюминкой Галатской башни, безусловно, является смотровая площадка на восьмом этаже, которая возвышается на 52 метра над городом, откуда открывается невероятный вид на Босфор, Золотой Рог и большинство основных достопримечательностей Стамбула.

Сколько стоит подняться на Галатскую башню?

По состоянию на октябрь 2023 года вход в Галатскую башню стоит 650 турецких лир. Цена одинакова для взрослых, студентов и детей, пенсионных льгот также нет. Действительно, в последние годы из-за инфляции цены входных билетов в Турции постоянно растут, поэтому стоит перепроверять актуальные цены перед поездкой в Стамбул. Аудиогид доступен за 60 лир. Важно, что детям и подросткам до 18 лет запрещено посещать башню без сопровождения родителей.

Часы работы Галатской башни

В летний сезон (с 1 апреля по 1 ноября) Галатская башня открыта ежедневно с 8:30 до 23:00. Билетная касса открывается в 8:30 утра, а закрывается в 22:00. В зимний сезон (с 1 ноября по 1 апреля) башня открыта до 22:00.

Как добраться до Галатской башни?

Галатская башня расположена в районе Бейоглу в европейской части Стамбула, в Галатском квартале. Ближайшая станция метро к Галатской башне - Шишхане на зеленой ветке (М2), она находится в пяти минутах ходьбы от основания башни (примерно 350 метров). Галатская башня расположена на вершине холма Галата, а улицы, ведущие к набережной, довольно крутые. Поэтому, если добираться из Каракёй и Эминёню, можно сесть на трамвай Т1 или автобус, чтобы не подниматься в гору.

Когда лучше посещать Галатскую башню?

Лучше всего приходить к Галатской башне к открытию в 8:30 утра, людей в это время меньше, а к 10 утра собирается уже очень длинная очередь. Желающих посетить Галатскую башню на закате также обычно много. Есть ограничение на количество людей, которые могут войти внутрь башни одновременно, поэтому закат можно не успеть посмотреть. Более того, вход в Галатскую башню представляет собой двухэтапный процесс: сначала вам нужно встать в очередь, чтобы купить билеты в кассе снаружи (красный вагончик), а затем снова встать в очередь, чтобы зайти в башню. Многие туристы этого не знают и им приходится стоять в очереди еще раз.

Как миновать очередь у Галатской башни?

Istanbul E-Pass позволяет пройти без очереди к десяткам самым популярным достопримечательностям Стамбула, включая и Галатскую башню. Цена такой музейной карты включает бесплатный вход. Карты продаются сроком на 2, 3, 5 и 7 дней. Минимальный взрослый билет стоит 109 евро, детский (от 5 до 12 лет) - 80 евро, а билет на неделю стоит для взрослых 169 евро, для детей - 125 евро.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько нужно времени на посещение Галатской башни?

Стоит выделить около 40-60 минут на посещение Галатской башни, но если очередь большая, то времени понадобится больше. Внутри есть небольшой музей, в том числе с интерактивными экспонатами. Смотровая площадка Галатской башни расположена на восьмом этаже, но лифт доходит только до шестого этажа, поэтому остаток пути вверх придется пройти пешком. На площадке есть несколько биноклей, которыми можно пользоваться бесплатно. По пути вниз предстоит посещение музея, который расположен на четырех уровнях и имеет несколько разделов, посвященных истории Стамбула, а также истории башни и городских стен. Здесь также обычно работает временная выставка. Лестничный проход местами довольно узкий, но лестница не слишком крутая. Последняя остановка - сувенирный магазин, расположенный на нижнем уровне перед выходом.

Стоит ли посещать Галатскую башню?

Галатскую башню все-таки стоит посетить, даже с учетом постоянного повышения стоимости билетов. Прекрасные виды на Стамбул открываются и из других мест города, в том числе и с самой Галатской башней в кадре, но это по-прежнему лучшее место для осмотра панорам залива Золотой рог и пролива Босфор. Очень сложно найти другое место в Стамбуле, с которого открывался бы панорамный вид на 360 градусов, как с Галатской башни. Удобно и то, что смотровая площадка полностью открыта, поэтому не придется фотографировать через стекло. Однако в наступающий зимний сезон 2023 года ожидается реставрация смотровой площадки на 8 этаже, поэтому стоит следить за информацией, чтобы спланировать посещение.

Какие есть альтернативы Галатской башне?

Галатскую башню часто называют лучшей смотровой площадкой Стамбула. Но высокая цена билета отпугивает многих людей от посещения, в конце концов, во многих других местах города тоже можно увидеть красивые панорамные виды, в некоторых местах даже бесплатно. Рядом с Галатской башней есть несколько ресторанов и баров, расположенных на верхних этажах зданий, но отзывы о них в плане кухни неоднозначные. Еще одна популярная смотровая площадка Стамбула - это Девичья башня, но билет на нее стоит не сильно дешевле - 550 лир. Лучшей бесплатной альтернативой для красивых видов будет холм Чамлыджа в районе Ускюдар - самый высокий в азиатской части Стамбула. Но от центра города расстояние до холма составляет около 10 км, поэтому не все достопримечательности будет видно.