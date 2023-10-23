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"Ахмат" потерпел разгромное поражение от "Балтики" в Кубке России

ФК “Балтика“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Балтика“ Калининград
Грозненский "Ахмат" потерпел гостевое поражение от "Балтики" в рамках Кубка России по футболу. Хозяева отправили в сетку ворот гостей четыре мяча.

В Калининграде только что закончился матч Кубка России по футболу между "Балтикой" и грозненским "Ахматом". Разгромную победу одержали хозяева поля.

Счет в матче на 34-й минуте открыл полузащитник "Ахмата" Антон Швец.

На 45-й минуте нападающий "Балтики" Анхело Энрикес восстановил статус-кво. Через три минуты форвард Тамерлан Мусаев вывел калиниградцев вперед, а на 79-й минуте он же отправил третий мяч в сетку ворот гостей. В компенсированное ко второму тайму время нападающий "Балтики" Гедеон Гузина сделал счет крупным, установив тем самым окончательный результат – 4:1 в пользу хозяев.

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