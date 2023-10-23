Российский специалист может возглавить футбольный клуб из Казахстана

Наставник ФК "Актобе" близок к уходу из клуба. Его место может занять Леонид Слуцкий, предыдущим клубом которого был казанский "Рубин".

Российский специалист Леонид Слуцкий может возглавить футбольный клуб "Актобе" из Казахстана. Об этом сообщает Metaratings.kz.

В настоящее команду, занявшую в прошлом сезоне 3-е место, возглавляет Андрей Карпович.

Напомним, предыдущим клубом Слуцкого был "Рубин", который он покинул прошлой осенью. В своей карьере 52-летний наставник трижды становился чемпионом России.