Вестник Кавказа
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Red Wings соединит Санкт-Петербург с двумя городами Грузии

Red Wings соединит Санкт-Петербург с двумя городами Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени Red Wings откроет два новых рейса. Самолеты авиакомпании начнут летать из Санкт-Петербурга в два грузинских города.

Авиакомпания Red Wings в течение ближайшего месяца начнет совершать полеты в два новых города. Об этом рассказали в управляющей компании аэропорта "Пулково".

"Из аэропорта "Пулково" открывается авиасообщение с Грузией… Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings"

– пресс-служба

С 18 ноября самолеты авиаперевозчика будут летать в Тбилиси, а со 2 декабря – в Кутаиси. Оба рейсы будут еженедельно осуществляться по субботам.

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