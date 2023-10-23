Жителей Дагестана призвали помогать Палестине делом

Народ Палестины нуждается не в митингах, а в гуманитарной помощи. Также жители республики должны быть готовы принять палестинцев на отдых, а палестинскую молодежь – в местные вузы.

Народу Палестины нельзя помочь, устраивая беспорядки, заявил глава Дагестана. По его словам, необходимо собирать гуманитарную помощь, а также готовить принять жителей палестинской стороны на обучение и отдых.

«Мне удивительно, что два дня Дагестан молчит. Где наша здоровая часть общества? Почему эта здоровая часть общества не сказала: <...> Дагестан с палестинским народом, мы поддерживаем вас, готовы сегодня оказать гуманитарную помощь, и, когда будет возможность ее доставки туда, мы вам ее предоставим»

– Глава Дагестана Сергей Меликов

Также он отметил, что в республике можно проводить митинги, но они должны быть согласованы с руководством республики.