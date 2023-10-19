В аэропорту Ингушетии усилены меры безопасности из-за рейса из Израиля

Ингушские власти ввели усиленные меры безопасности в одном из аэропортов республики. Ранее в соцсетях появилась информация, что в среду туда прилетит самолет из Израиля.

В аэропорту Сунжи усиливают меры безопасности после фейковой публикации в соцсетях об ожидающемся прибытии в город самолета из Израиля. Об этом информирует городская мэрия.

"Обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта Магас в связи с вбросами в социальных сетях фейковой информации о прибытии рейса [из Израиля]. Данная информация не соответствует действительности, и аэропорт Магас не является международным"

– пресс-служба

Там подчеркнули, что такое решение принято в целях недопущения нарушений правопорядка.

"Для недопущения нарушения порядка приняты дополнительные меры безопасности, включая усиление контроля и обеспечение правопорядка на территории аэропорта"

– мэрия города

Помимо этого, в мэрии обратились к молодежи с призывом не вестись на провокации и не доверять недостоверным данным.