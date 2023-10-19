В аэропорту Ингушетии усилены меры безопасности из-за рейса из Израиля

В аэропорту Сунжи усиливают меры безопасности после фейковой публикации в соцсетях об ожидающемся прибытии в город самолета из Израиля. Об этом информирует городская мэрия.
"Обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта Магас в связи с вбросами в социальных сетях фейковой информации о прибытии рейса [из Израиля]. Данная информация не соответствует действительности, и аэропорт Магас не является международным"
– пресс-служба
Там подчеркнули, что такое решение принято в целях недопущения нарушений правопорядка.
"Для недопущения нарушения порядка приняты дополнительные меры безопасности, включая усиление контроля и обеспечение правопорядка на территории аэропорта"
– мэрия города
Помимо этого, в мэрии обратились к молодежи с призывом не вестись на провокации и не доверять недостоверным данным.