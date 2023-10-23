Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о высоком уровне пожароопасности

В КЧР в ближайшие два ожидается высокая пожароопасность. Местным жителям запрещается разводить костры и использовать пиротехнику в лесах.

В Карачаево-Черкесии 31 октября и 1 ноября ожидается пожарная опасность 4-го класса. Об этом информирует региональное управление по ГО, ЧС и ПБ.

Риск возникновения пожаров особенно велик в центральной и южной части республики. В связи с этим местным жителям запрещается разводить костры в лесной зоне. Нельзя также использовать мангалы и пиротехнические изделия.

Помимо этого, гражданам рекомендуют не выжигать траву на полях.