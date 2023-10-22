Эндокринологический центр заработает в Карачаево-Черкесии

В КЧР активизируется борьба с сахарным диабетом. В столице появится профильный центр, в малых городах и центрах будут докомплектовываться поликлиники, также планируется запуск «Школ здоровья».

Благодаря инициативе республиканских властей в столице КЧР появится эндокринологический центр. Также в рамках борьбы с диабетом будут переоборудоваться поликлиники и открываться «Школы здоровья».

«В Черкесске будет создан региональный эндокринологический центр на базе республиканского эндокринологического диспансера, в котором будут работать кабинеты «Диабетическая стоп» и офтальмопатии с лазерной операционной для оказания высококвалифицированной помощи гражданам с сахарным диабетом»

– глава республики Рашид Темрезов.

Также, по словам, регионального лидера более доступной станет помощь в селах и малых городах. Так, в местных ФАПах и поликлиниках будет доставлено оборудование для борьбы с диабетом.

Кроме того, в рамках борьбы с данным заболеванием планируется запуск «Школ здоровья».