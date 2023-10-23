Новый уровень конфликта на Ближнем Востоке: Иран против США, хуситы против Эр-Рияда

С разрастанием боевых действий между ХАМАС и Израилем эскалация напряженности на Ближнем Востоке выходит с локального на региональный и даже глобальный уровень.

Соединенные Штаты уже в полной мере ощущают цену своей поддержки Израилю в войне против ХАМАС. Наблюдающие за финансированием и передачей оружия Тель-Авиву союзники Палестины наносят удар за ударом по американскому военному присутствию на Ближнем Востоке.

Накануне атаке подверглась военная база США недалеко от газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Огонь был открыт из РСЗО. По данным телеканала Al Mayadeen, на территории произошло несколько сильных взрывов, а с места попадания снарядов поднялись густые клубы дыма.

Ответственность за нападения взяли члены движения "Исламское сопротивление Ирака", куда входят бойцы шиитских вооруженных отрядов. Именно на эту базу США ранее перебросили воинское подкрепление и вооружения из соседнего Ирака. Всего в Сирии находятся девять опорных пунктов Пентагона.

Сирия - одна из двух наряду с Ираком уязвимых точек для Вашингтона в регионе. Американцы пытаются дать отпор. Четырьмя днями ранее по приказу президента Джозефа Байдена ВС нанесли удары по двум объектам, используемым проиранскими группировками и КСИР. В операции на востоке Сирии приняли участие два истребителя F-16. Их целью стали склады с оружием и боеприпасами в городе Абу-Камаль около иракской границы.

Несмотря на рейды Пентагона, атаки продолжаются. С 17 октября по местам дислоцирования сил американской коалиции в Ираке и Сирии нанесены как минимум 13 ударов с использованием БПЛА. Проиранские силы демонстрируют отсутствие страха перед канувшей в лету американской гегемонией.

Отчасти именно с этими событиями связаны инсайды в американской прессе о том, что Белый дом уговаривает премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от дальнейших планов наземной операции в секторе Газа. Администрация Байдена понимает также и то, что насилие в Газе ставит под вопрос связи США с арабскими странами и Турцией. Рушатся на глазах Соглашения Авраама, благодаря которым Вашингтон добился признания Израиля со стороны ОАЭ, Бахрейна и Марокко. К этому же было близко и Королевство Саудовская Аравия, однако из-за обострения в Газе Эр-Рияд притормозил процесс нормализации с Тель-Авивом.

С затягиванием конфликта в Газе его дальнейшее развитие становится неконтролируемым. Премьер Ливана предупредил о возможном втягивании своей страны в войну с Израилем. Ливанская "Хезболла" уже ведет открытые бои с ЦАХАЛ. Европейцы тоже понимают, к чему идет нарастание напряженности, и не зря министр обороны Италии Гуидо Крозетто дал понять, что конфликт на Ближнем Востоке будет затяжным, а ответ Израиля на атаку ХАМАС - жестким.

"Европейцам не стоит обольщаться, война будет долгой", - отметил он в интервью газете La Stampa.

На фоне арабо-израильских противоречий обостряются и саудовско-иранские. Еще вчера Иран при посредничестве Китая пошел на мировую с Саудовской Аравией, взаимно открыл посольства. Но накануне йеменские хуситы ввязались в бой с саудовской армией в юго-западной провинции Джазан. Погибли четверо саудовских военнослужащих. КСА перевела свою армию в состояние повышенной боеготовности. Учитывая проиранскую ориентацию хуситских повстанцев, вслед за связям с Израилем "стоп" нормализации саудиты могут дать связям с Ираном. Тем более, отдельные эксперты из ОАЭ, КСА и Египта винят за провоцирование эскалации именно Тегеран.

Одним словом, конфликт в Газе расширяется. И регион еще очень далек от формирования единой арабо-мусульманской коалиции в защиту Палестины. Этим, надо сказать, умело манипулирует Нетаньяху.