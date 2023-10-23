Северная Осетия проводит фестиваль национальных культур

В Северной Осетии открылся инклюзивный фестиваль национальных культур. В нем примут участие из регионов России, а также Казахстана. В программу включены этновечера, мастер-классы и концерт.

В Северной Осетии стартовал III Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын Майдан-Алания", сообщил руководитель мероприятия Георгий Бестаев.

Фестиваль собрал вокруг себя порядка 400 участников из разных регионов России. На мероприятие также приехали представители Казахстана. Фестиваль стартовал сегодня и продлится до 5 ноября.

Стоит добавить, что в программу фестиваля вошли этновечера, мастер-классы и концерт.