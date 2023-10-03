Вестник Кавказа
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Дмитрий Солонников: Пашинян продолжит выполнять контракт с Западом. Армения идет в НАТО

В программе «Соседи» телерадиоведущий Гия Саралидзе и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обсудили Южный Кавказ.

По мнению экспертов, события на Ближнем Востоке сместили ситуацию вокруг Карабаха с первых полос новостных страниц, что позволило участникам процесса вести переговоры без участия внешних сил. Политолог Солонников полагает, что Никол Пашинян подпишет договор с Ильхамом Алиевым в рамках нынешних границ. После решения исторических проблем Армения вступит в НАТО и выйдет из ОДКБ. 

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