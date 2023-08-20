Казахстан в 2,5 раза ускорит транзит грузов

Скорость грузоперевозок через Казахстан в рамках Срединного коридора возрастет. Глава Минтранса Казахстана обещает, что время грузов в пути сократится с 12 до 5 дней.

Транзит грузов через территорию Казахстана вскоре ускорится, время грузоперевозок сократится почти в 2,5 раза - с 12 до 5 дней.

Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что уже к концу текущего года транзит грузов будет осуществляться всего за пять дней, этому поможет устранение "узких мест" в логистике.

За последние 10 лет в Казахстане было построено 2,5 тыс новых железных дорог, 13 тыс км автодорог, расширились возможности перевозки по воздуху и морю: реконструкцию прошли терминалы и ВПП 22 аэропортов, мощности морских портов Актау и Курык увеличилась на 21 млн тонн, напомнил министр на онлайн-встрече с сотней крупных иностранных транспортно-логистических компаний.

В инфраструктуру было вложено порядка $30 млрд и по итогам прошлого года каждый вложенный доллар принес $4,8. В 2022 году общий объем транзита составил 23,2 млн т.

Через республику проходят 13 международных транспортных коридоров.

"Наибольший рост показал мультимодальный ТМТМ. В результате принимаемых мер по устранению "узких мест" время прохождения грузов по Срединному коридору к концу 2023 года уменьшится в 3 раза – с 38-53 дней до 14-18 дней, в т.ч. по территории Казахстана – с 12 до 5 дней"

– Карабаев