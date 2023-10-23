Виноград в Коране - чем полезно благо от Аллаха?

Древний виноград
Виноград - лоза, на которой созревают гроздья с ягодами. Сезон сбора в нашем полушарии обычно приходится на август-сентябрь.
Начало возделывания лозы восходит к моменту возникновения человеческой цивилизации. Родиной культурного винограда считается Ближний Восток. Люди занимались виноградарством еще 6-8 тыс лет назад в эпоху неолита.
Виноделие, согласно археологическим исследованиям, берет истоки на территории современной Грузии и Армении.
Одна гроздь может содержать до 300 ягод. Сортов винограда множество, некоторые с косточками, а некоторые - без.
В мире в основном возделываются сорта винограда, родом из Европы, из Средиземноморья. Порядка 70% урожая идет на производство вина, более 25% употребляется в пищу свежим, остальной виноград превращается в изюм, который часто добавляют в выпечку.
Самый распространенный в мире виноград - кишмиш белый, у него светлые и сладкие ягоды без косточек.
Какой виноград полезнее?
Грозди винограда могут быть различного цвета - самый светлый желто-зеленый, также бывает розовый, оранжевый, фиолетовый, темно-синий виноград. Оригинально виноград был темным, «белый» виноград произошел от фиолетового. Темные сорта полезнее светлых. В черном винограде больше ресвератрола, это вещество продлевает молодость, защищает от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Также темный виноград богат антиоксидантами.
Виноград в России
Первые виноградники в России появились еще при Иване Грозном в 1547 году, лоза была привезена из Европы, из восточной Германии.
Первый царь из рода Романовых Михаил Федорович в 1613 году приказал в Астрахани при монастыре создать «сад для двора государева».
Князь Потемкин в 1783 году привез виноград в Крым из Венгрии.
Промышленное виноградарство и виноделие началось в южных регионах благодаря Петру I.
Сегодня в России виноград культивируют в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Северной Осетии. Также хорошо виноград растет в Астраханской, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях. В промышленных целях виноград возделывают в СКФО, Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области. Крупнейшие виноградарские хозяйства России расположены на Кубани в Темрюкском районе.
Польза винограда
Ягоды винограда богаты глюкозой. Также они содержат органические кислоты, витамины A, B1, B2, В6, C и РP, фосфор, калий, железо, белок и кальций.
С древности виноград применялся в медицине - ампелотерапия, также для лечения иногда используется вино - энотерапия.
Виноград активизирует работу почек, полезен при высокой умственной и физической нагрузке, также его рекомендуется есть людям с хроническими болезнями печени, тем, кто страдает от легочных заболеваний, при анемии и гипертонии. Сок винограда показан при малокровии.
Не стоит забывать, что виноград из-за большого содержания глюкозы, весьма калорийный продукт, поэтому должен с осторожностью употребляться лицами с лишним весом и диабетом.
Виноград едят свежим, делают изюм, соки, уксус, соусы и маринады. Нельзя не упомянуть изготовление из винограда вина и коньяка. Из косточек получают ценное масло. Виноградные листья во многих странах используются в пищу для приготовления долмы.
Виноград в Коране
Виноград неоднократно упоминается в Коране как одно из благ, дарованных Всевышним человеку.
«Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. Воистину, в этом - знамение для людей размышляющих»
Сура «Ан-Нахль» (Пчелы), 16:11
Согласно толкованию Ас-Саади, здесь Аллах обратил внимание человека на безграничное могущество Господа и призвал людей поразмышлять над этим. Благодаря Своему могуществу Аллах ниспосылает воду из нежных облаков, в которых она оказывается в изобилии только благодаря Его милосердию. Люди утоляют этой водой жажду, поят домашнюю скотину и поливают посевы, которые приносят им обильные урожаи и многочисленные блага.
«Мы взрастили вам сады из пальм и виноградники, в них вам обильные плоды, которые вы едите»
Сура «аль-Муминун» (Верующие), 23:19
В суре «Абаса» Аллах напоминает человеку о Своих милостях к нему с того момента, как Он сотворил его, и до того времени, как Он воскресит его.
«Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней зерна, виноград и люцерну»
Сура «Абаса» 80:25-28
Виноград в исламском соннике
Так как виноград в положительном ключе упоминается в Коране, то увидеть его во сне - благой знак. Хорошей приметой считается увидеть во сне спелый виноград. Виноградная лоза, увиденная во сне, указывает на верующего человека. Незрелый виноград снится к заболеванию, а если человеку снится, что он выжимает виноградный сок - значит наяву он будет служить местному чиновнику.
Вино и ислам
Виноградное вино - самое популярное и древнее в мире. Однако в исламе вино причисляется к хамру, хамром называют одурманивающие, опьяняющие вещества. Именно пьянящее свойство вина стало причиной того, что употребление алкоголя для мусульман считается греховным - харамом.
В Коране вино порицается, верующим запрещено молиться в состоянии опьянения. Воздержание от алкоголя у мусульман считается не признаком аскетизма, а выражением служения Всевышнему. Запрет на алкоголь проявляется в священном писании не сразу, отмечается, что в вине людям есть и польза и вред, хотя вреда больше. Позже из аятов следует, что алкоголь, как и азартные игры - дело сатаны.
Сохранились произведения таких поэтов, как Омара Хайяма, Ибн Зухра, Ибн аль-Мутазза, Саади, Хафиза и других, в которых упоминается вино.
Несмотря на запрет вина, виноград в мусульманских странах продолжили культивировать. Исламские виноградари занимались выведением новых сортов лозы, обрезали и прививали растение.
В большинстве мусульманских стран от спиртного воздерживается порядка 80% населения.
Виноград в Библии
Виноградная лоза - один из символов Христа.
«Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода»
Существует икона, которая называется «Христос-лоза истинная».
В Ветхом Завете виноград упоминается 189 раз, в Новом Завете - 33 раза.
Интересные факты
Больше всего винограда в мире производят винодельческие страны - Франция, Италия, Испания.
Считается, что около 600 ягод винограда уходит на одну бутылку вина.
Виноград - символ здоровья, долголетия, материального достатка. Гроздь винограда символизирует изобилие и плодородие. В Китае молодоженам принято дарить картины, на которых изображена виноградная лоза, чтобы отношения были гибкими и прочными.
В древние времена виноград часто изображали на монетах самых разных государств.
В Афганистане в прежние времена нашли способ надолго сохранять свежи грозди винограда - их запечатывали в конусы из глины и ягоды долго оставались свежими.
Согласно легенде, восстанию рабов под руководством Спартака помогла виноградная лоза, с ее помощью повстанцы смогли спуститься с Везувия, куда их загнали римские воины.
Новогодняя традиция, связанная с виноградом, есть в Испании и Португалии. Под бой курантов нужно съесть 12 ягод винограда и загадать на каждую по желанию.
Самый крупный виноград - «Рубиновый римский», сорт вывели в Японии, ягода достигает размера с шарик для настольного тенниса.