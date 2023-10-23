Виноград в Коране - чем полезно благо от Аллаха?

Виноград - ровесник человечества, символ изобилия и достатка. Что говорится о винограде в Коране и Библии? Чем полезны сладкие ягоды и какой виноград самый полезный - светлый или темный?

Древний виноград

Виноград - лоза, на которой созревают гроздья с ягодами. Сезон сбора в нашем полушарии обычно приходится на август-сентябрь.

Начало возделывания лозы восходит к моменту возникновения человеческой цивилизации. Родиной культурного винограда считается Ближний Восток. Люди занимались виноградарством еще 6-8 тыс лет назад в эпоху неолита.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Виноделие, согласно археологическим исследованиям, берет истоки на территории современной Грузии и Армении.

Одна гроздь может содержать до 300 ягод. Сортов винограда множество, некоторые с косточками, а некоторые - без.

В мире в основном возделываются сорта винограда, родом из Европы, из Средиземноморья. Порядка 70% урожая идет на производство вина, более 25% употребляется в пищу свежим, остальной виноград превращается в изюм, который часто добавляют в выпечку.

Самый распространенный в мире виноград - кишмиш белый, у него светлые и сладкие ягоды без косточек.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой виноград полезнее?

Грозди винограда могут быть различного цвета - самый светлый желто-зеленый, также бывает розовый, оранжевый, фиолетовый, темно-синий виноград. Оригинально виноград был темным, «белый» виноград произошел от фиолетового. Темные сорта полезнее светлых. В черном винограде больше ресвератрола, это вещество продлевает молодость, защищает от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Также темный виноград богат антиоксидантами.

Виноград в России

Первые виноградники в России появились еще при Иване Грозном в 1547 году, лоза была привезена из Европы, из восточной Германии.

Первый царь из рода Романовых Михаил Федорович в 1613 году приказал в Астрахани при монастыре создать «сад для двора государева».

Князь Потемкин в 1783 году привез виноград в Крым из Венгрии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Промышленное виноградарство и виноделие началось в южных регионах благодаря Петру I.

Сегодня в России виноград культивируют в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Северной Осетии. Также хорошо виноград растет в Астраханской, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях. В промышленных целях виноград возделывают в СКФО, Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области. Крупнейшие виноградарские хозяйства России расположены на Кубани в Темрюкском районе.

Польза винограда

Ягоды винограда богаты глюкозой. Также они содержат органические кислоты, витамины A, B1, B2, В6, C и РP, фосфор, калий, железо, белок и кальций.

С древности виноград применялся в медицине - ампелотерапия, также для лечения иногда используется вино - энотерапия.

Виноград активизирует работу почек, полезен при высокой умственной и физической нагрузке, также его рекомендуется есть людям с хроническими болезнями печени, тем, кто страдает от легочных заболеваний, при анемии и гипертонии. Сок винограда показан при малокровии.

Не стоит забывать, что виноград из-за большого содержания глюкозы, весьма калорийный продукт, поэтому должен с осторожностью употребляться лицами с лишним весом и диабетом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виноград едят свежим, делают изюм, соки, уксус, соусы и маринады. Нельзя не упомянуть изготовление из винограда вина и коньяка. Из косточек получают ценное масло. Виноградные листья во многих странах используются в пищу для приготовления долмы.

Виноград в Коране

Виноград неоднократно упоминается в Коране как одно из благ, дарованных Всевышним человеку.

«Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. Воистину, в этом - знамение для людей размышляющих»

Сура «Ан-Нахль» (Пчелы), 16:11

Согласно толкованию Ас-Саади, здесь Аллах обратил внимание человека на безграничное могущество Господа и призвал людей поразмышлять над этим. Благодаря Своему могуществу Аллах ниспосылает воду из нежных облаков, в которых она оказывается в изобилии только благодаря Его милосердию. Люди утоляют этой водой жажду, поят домашнюю скотину и поливают посевы, которые приносят им обильные урожаи и многочисленные блага.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Мы взрастили вам сады из пальм и виноградники, в них вам обильные плоды, которые вы едите»

Сура «аль-Муминун» (Верующие), 23:19

В суре «Абаса» Аллах напоминает человеку о Своих милостях к нему с того момента, как Он сотворил его, и до того времени, как Он воскресит его.

«Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней зерна, виноград и люцерну»

Сура «Абаса» 80:25-28

Виноград в исламском соннике

Так как виноград в положительном ключе упоминается в Коране, то увидеть его во сне - благой знак. Хорошей приметой считается увидеть во сне спелый виноград. Виноградная лоза, увиденная во сне, указывает на верующего человека. Незрелый виноград снится к заболеванию, а если человеку снится, что он выжимает виноградный сок - значит наяву он будет служить местному чиновнику.

Вино и ислам

Виноградное вино - самое популярное и древнее в мире. Однако в исламе вино причисляется к хамру, хамром называют одурманивающие, опьяняющие вещества. Именно пьянящее свойство вина стало причиной того, что употребление алкоголя для мусульман считается греховным - харамом.

В Коране вино порицается, верующим запрещено молиться в состоянии опьянения. Воздержание от алкоголя у мусульман считается не признаком аскетизма, а выражением служения Всевышнему. Запрет на алкоголь проявляется в священном писании не сразу, отмечается, что в вине людям есть и польза и вред, хотя вреда больше. Позже из аятов следует, что алкоголь, как и азартные игры - дело сатаны.

Сохранились произведения таких поэтов, как Омара Хайяма, Ибн Зухра, Ибн аль-Мутазза, Саади, Хафиза и других, в которых упоминается вино.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на запрет вина, виноград в мусульманских странах продолжили культивировать. Исламские виноградари занимались выведением новых сортов лозы, обрезали и прививали растение.

В большинстве мусульманских стран от спиртного воздерживается порядка 80% населения.

Виноград в Библии

Виноградная лоза - один из символов Христа.

«Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода»

Существует икона, которая называется «Христос-лоза истинная».

В Ветхом Завете виноград упоминается 189 раз, в Новом Завете - 33 раза.

Интересные факты

Больше всего винограда в мире производят винодельческие страны - Франция, Италия, Испания.

Считается, что около 600 ягод винограда уходит на одну бутылку вина.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виноград - символ здоровья, долголетия, материального достатка. Гроздь винограда символизирует изобилие и плодородие. В Китае молодоженам принято дарить картины, на которых изображена виноградная лоза, чтобы отношения были гибкими и прочными.

В древние времена виноград часто изображали на монетах самых разных государств.

В Афганистане в прежние времена нашли способ надолго сохранять свежи грозди винограда - их запечатывали в конусы из глины и ягоды долго оставались свежими.

Согласно легенде, восстанию рабов под руководством Спартака помогла виноградная лоза, с ее помощью повстанцы смогли спуститься с Везувия, куда их загнали римские воины.

Новогодняя традиция, связанная с виноградом, есть в Испании и Португалии. Под бой курантов нужно съесть 12 ягод винограда и загадать на каждую по желанию.

Самый крупный виноград - «Рубиновый римский», сорт вывели в Японии, ягода достигает размера с шарик для настольного тенниса.