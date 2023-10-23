В АТОР рассказали о ситуации с турами в Дагестан после беспорядков

В АТОР сообщили, что лишь единицы аннулировали свой отдых в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Отказы от путевок поступали лишь в несколько компаний.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы практически не сказались на туризме в Дагестане, отказов от поездок мало, сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров России.

В организации отметили, что случаи аннулирования туров в Дагестан после событий в Махачкале были, но единичные. Туроператоры не зафиксировали резкого роста отказов от путевок в республику.

Подчеркивается, что с аннуляцией сталкивались лишь несколько компаний, у большинства ее нет вообще.

При этом в АТОР добавили, что большинство клиентов покупали туры в Дагестан по невозвратным тарифам.