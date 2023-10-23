Кремль: беспорядки в Дагестане не должны повторяться

Беспорядки в Махачкале не должны повторяться, необходимо провести следственные действия и анализ, чтобы исключить подобные провокации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что совещание по событиям, которые произошли 29 октября в Дагестане, с участием Владимира Путина, проходили в закрытом режиме.
"Безусловно, соответствующие органы, во-первых, будут предпринимать следственные действия… И после этого, конечно, уже будет ситуация анализироваться: что необходимо для того, чтобы вот такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем"
- Дмитрий Песков
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Напомним, 29 октября тысячи человек устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту из-за прилета рейса из Тель-Авива. Погромщики держали в руках флаги и плакаты в поддержку Палестины, выкрикивая различные лозунги. Они также проверяли посетителей аэропорта на наличие израильского паспорта
Ситуация усугубилась после того, как погромщики ворвались в здание, а затем на взлетное поле. Погромы прекратились ночью. Глава республики Сергей Меликов осудил действия дагестанцев и добавил, что никто не останется безнаказанным.