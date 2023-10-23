Вспышка кори в Казахстане: начинается экстренная вакцинация детей

Рост заболеваемости корью наблюдается в Казахстане в 2023 году. Из-за сложной ситуации власти запускают дополнительную вакцинацию среди детей.

Корь идет по Казахстану – по данным властей, за текущий год болезнь подхватили уже свыше 11 тыс человек, сообщает Минздрав.

По словам замминистра Айжан Есмагамбетовой, восемь из десяти заразившихся приходится на детей до 14 лет.

Больше всего случаев кори зафиксировано в четырех регионах. Это:

Шымкент,

Алматы,

Алматинская область,

Жамбылская область.

Когда начнут прививать детей от кори в Казахстане?

Как заявила замминистра, на фоне вспышки кори в стране в ближайшее время стартует вакцинация.

Детей в возрасте от полугода до 11 месяцев начнут прививать уже с будущей недели.

Дети с 2 до 5 лет получат вакцину с начала зимы.

Почему вспышка кори произошла в Казахстане?

Есмагамбетова уточнила, что две трети – 65% от общего числе больных – составляют дети в возрасте до 5 лет, по большей части родившиеся во время пандемии коронавируса.

Чиновница пояснила, что в период с марта 2020 года из-за ковидных ограничений с вакцинацией регулярно возникали проблемы.