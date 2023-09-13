Античный некрополь нашли под Новороссийском

Уникальный археологический артефакт обнаружили рабочие при строительстве дороги под Новороссийском. Ученые определили, что это могильник IV—III веков до нашей эры.

Под Новороссийском в процессе возведения автомобильной развязки были найдены артефакты античного времени. Отмечается, что работниками Росавтодора были найдены фрагменты гераклейской амфоры.

Сейчас на месте возведения многоуровневой дороги проводятся масштабные археологические раскопки. Научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова поделилась, что в ходе раскопок были найдены древние захоронения, керамика и предметы столовой посуды, которые датируются IV—III веками до нашей эры. Кроме этого, Рукавишникова отметила, что были обнаружены предметы вооружения.

«Речь идет, по-видимому, о некрополе, в котором находились, в том числе, и воинские захоронения, так как ранее были найдены предметы вооружения: наконечники копий, фрагменты мечей, ножи, другое оружие, а также и фрагменты керамических сосудов»

— Ирина Рукавишникова

Обнаруженные предметы ученые передадут на хранение в Новороссийский музей-заповедник.

Специалисты подчеркивают, что археологические работы не помешают строительству дороги, и она будет введена в эксплуатацию в назначенные сроки.