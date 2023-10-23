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ФК "Алания" будет курировать руководство Северной Осетии

ФК "Алания" будет курировать руководство Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Блокирующий пакет акций североосетинского футбольного клуба "Алания" – 25% переданы правительству Северной Осетии, соглашение об этом подписали глава республики Сергей Меняйло и вице-президент клуба Данил Гуриев.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и вице-президент футбольного клуба "Алания" Данил Гуриев подписали соглашение о передаче республике более 25% акций, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Этот шаг позволит нам выстроить четкую вертикаль подготовки спортсменов для "Алании"… Должен подчеркнуть - футбол в нашей республике один из популярнейших видов спорта"

- Сергей Меняйло

Такое решение позволит выстроить в республике систему отбора перспективных спортсменов и предотвратить отток талантливой молодежи в другие клубы, добавил Меняйло, передает "Интерфакс".

Соглашение открывает для команды, как и для всего футбола в регионе, новые перспективы - на базе клуба создадут совет тренеров и совет директоров, куда наряду со спортивными функционерами войдут представители властных структур, а решения будут приниматься при единогласном одобрении собственников команды.

"В "Алании" должны играть лучшие из лучших. Мы их должны увидеть и дать возможность раскрыться, воспитать из них профессиональных футболистов прежде всего для нашего клуба и для нашей сборной страны"

- Сергей Меняйло

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