Глава КЧР совершил рабочую поездку в Баку

Руководитель Карачаево-Черкесии совершил рабочую поездку в Баку, информацию распространила его пресс-служба.
По словам Рашида Темрезова, он провел переговоры с членами азербайджанского правительства.
"Обсудили вопросы расширения сотрудничества в социально-экономической сфере между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией"
– глава КЧР
Кроме того, в программу поездки вошла встреча с азербайджанскими деловыми кругами, на которой рассматривались вопросы экономического сотрудничества.
Еще одну встречу Темрезов, по его словам, провел с председателем УМК Аллахшукюром Пашазаде.
"В ходе встречи с Аллахшукюром Пашазаде говорили о недопустимости любых проявлений ксенофобии, попыток внести разлад в межнациональное и межконфессиональное согласие между народами, отметили важность воспитания мусульманской молодежи на традиционных исламских ценностях – религии, которая основана на принципах добра и мира"
– Рашид Темрезов