Глава КЧР совершил рабочую поездку в Баку

Рашид Темрезов рассказал о совершенной им рабочей поездке в Азербайджан. Глава Карачаево-Черкесии встречался с членами правительства и деловых кругов, а также председателем УМК Кавказа.

Руководитель Карачаево-Черкесии совершил рабочую поездку в Баку, информацию распространила его пресс-служба.

По словам Рашида Темрезова, он провел переговоры с членами азербайджанского правительства.

"Обсудили вопросы расширения сотрудничества в социально-экономической сфере между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией"

– глава КЧР

Кроме того, в программу поездки вошла встреча с азербайджанскими деловыми кругами, на которой рассматривались вопросы экономического сотрудничества.

Еще одну встречу Темрезов, по его словам, провел с председателем УМК Аллахшукюром Пашазаде.

Telegram-канал Рашида Темрезова

"В ходе встречи с Аллахшукюром Пашазаде говорили о недопустимости любых проявлений ксенофобии, попыток внести разлад в межнациональное и межконфессиональное согласие между народами, отметили важность воспитания мусульманской молодежи на традиционных исламских ценностях – религии, которая основана на принципах добра и мира"

– Рашид Темрезов