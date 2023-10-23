Как Иран поддерживает ХАМАС в Палестине?

Иран официально поддерживает концепцию создания независимого палестинского государства и признает Палестину. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи отвергает план создания двух государств для двух народов и считает, что территория Палестины не подлежит разделению.

Позиция Ирана по палестинской проблеме очень сложная. Она противоречит резолюциям ООН, а также даже решениям ЛАГ, арабской инициативы 2002-2017 годов о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Иран и ХАМАС: с чего всё начиналось

До Исламской революции в Иране в 1979 году Организация освобождения Палестины (ООП) поддерживала тесные связи только с иранскими оппозиционными группами.

После Исламской революции Иран прекратил союзнические отношения с Израилем и встал на сторону палестинцев, символом чего стала передача израильского посольства в Тегеране для нужд Организации освобождения Палестины.

Исламское движение сопротивления ХАМАС было создано в 1987 году в секторе Газа представителями радикального движения "Братья-мусульмане" (организация признана террористической и запрещена в РФ), действовавшими в Египте. Движение ставило целью освободить не только сектор Газа и Западный берег реки Иордан, которые вошли в состав новообразованного государства Израиль, но и всю территорию между Средиземным морем и рекой Иордан.

Антиизраильская позиция ХАМАС вызвала интерес Ирана, который не признает существование государства Израиль ни в каких границах.

Пришедший в 1989 году к власти Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи выступал за объединение шиитов и суннитов, поэтому суннитская ориентация ХАМАСа не стала препятствием к его поддержке Ираном.

Разрыв отношений ХАМАСа и Ирана

ХАМАС разорвал отношения с Ираном после разногласий по поводу войны в Сирии в 2012 году. ХАМАС поддержал вооруженную оппозицию, а Иран выступил на стороне президента Башара Асада, после чего в Иране скорректировали политику по оказанию материальной помощи ХАМАС. В июле 2015 года высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил, что организация больше не получает помощь от Ирана. ХАМАС наладил отношения с Катаром и Турцией и переместил свою штаб-квартиру из Дамаска в Доху.

Деньги и оружие

Однако в начале 2014 года, по данным западной прессы, и Тегеран, и руководство ХАМАС озвучили намерение возобновить связи.

Движение ХАМАС начало вновь сближаться с Тегераном после смены руководства движения в мае 2017 года – избрания Исмаила Хании главой политбюро и Яхьи Синвара – главой движения в секторе Газа. В августе 2017 года один из лидеров группировки и основатель ее военного крыла Яхья Синвар заявил:

Отношения с Ираном отличные, и Иран является крупнейшим помощником бригад Изз аль-Дин аль-Кассам (военное крыло ХАМАС – прим. автора) деньгами и оружием.

Летом 2017 года делегация ХАМАС приезжала на инаугурацию президента Хасана Рухани, причем ей оказывались особые почести. Тогда же состоялись прошли переговоры о политической и материальной поддержке Ираном палестинского сопротивления. В интервью телеканалу "Аль-Маядин" один из членов делегации ХАМАСа тогла заявил:

Если между двумя сторонами и были противоречия, то сейчас они преодолены и отношения вернулись в прежнее русло.

Вскоре в Иран приехала делегация ХАМАСа, состоявшая из представителей более высокого ранга. Глава делегации по прибытии в Тегеран заявил, что иранская помощь ХАМАСу является определяющей для "палестинского мусульманского народа", и он подтверждает решимость лидеров ХАМАСа укреплять сотрудничество с Ираном.

Делегацию функционеров ХАМАСа принимали на высоком уровне: с секретарем Высшего совета национальном безопасности ИРИ, экс-министром обороны Ирана адмиралом Али Шамхани, главным внешнеполитическим советником аятоллы Али Хаменеи – экс-главой иранского МИДа Али-Акбаром Велаяти, спикером парламента – Али Лариджани.

Информагентство ИСНА тогда особо выделило слова экс-главы иранского МИД Али-Акбара Велаяти:

Присутствие палестинской делегации в Тегеране является реальным ответом на требование Израиля разорвать отношения ХАМАСа с Ираном.

То, что ХАМАС финансируется и вооружается правительством Ирана, официальных подтверждений в заявлениях руководства ИРИ не находило.

В мае 2021 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке командующий специальными силами "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани пообещал оказать ХАМАСу "всестороннюю помощь" в противостоянии с Израилем. Однако о какой именно помощи идет речь, не уточнялось. Предложение прозвучало в телефонном разговоре с одним из лидеров ХАМАСа Исмаилом Хания.

Война Израиля и Палестины 2023 года: позиция Тегерана

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом ХАМАСа операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов вооруженные люди проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

И Тегеран, и ХАМАС заявляют о непричастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль

Это подтвердили иранское постпредство при ООН и официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что атаки ХАМАС на Израиль устроили сами палестинцы. Глава политического отделения ХАМАСа за рубежом Али Барака опроверг информацию, что Иран был связан с планированием или одобрил операцию в Израиле.

Однако Тегеран поддержал действия ХАМАСа

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал поддержку народа Палестины неизменной политикой Исламской Республики, а министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян на встрече с главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания и другими лидерами движения в Дохе заявил, что вопрос Палестины остается "важнейшим вопросом исламского мира".

В то же время Абдоллахиян высказался в пользу дипломатического решения конфликта, предложил провести экстренную встречу министров иностранных дел Организации исламских стран, выступил за любую инициативу мусульманских стран в поддержку палестинцев.