Иностранцам запретят бесплатный вход в мечеть Айя-София

Турция ввела плату с иностранцев за вход в Айя-Софию. Решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО. В мечеть можно будет попасть с разных входов, чтобы не было путаницы.

Власти Турции будут взимать плату с иностранных туристов за вход в мечеть Айя-София в Стамбуле, правило начнет действовать с 15 января следующего года, заявил глава Минкультуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Министр отметил, что данное решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО, которая попросила создать план управления посещениями стамбульской мечети.

Кроме того, Эрсой подчеркнул, что с 15 января туристы и желающие совершить молитву будут входить в Айя-София через разные входы. Это будет делаться для того, чтобы избежать путаницы.