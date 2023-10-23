Вестник Кавказа
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Пожилая женщина пострадала при взрыве у дома в Волгограде

Пожилая женщина пострадала при взрыве у дома в Волгограде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пенсионерка попала в больницу после работ по благоустройству на придомовом участке. Там взорвалась неизвестно откуда взявшаяся граната.

ЧП случилось с жительницей Волгограда пенсионного возраста, когда она занималась благоустройством на своем участке, о нем сообщили в МВД Волгоградской области.

Правоохранители сообщили, что 71-летняя пенсионерка, живущая в Дзержинском районе, приводила в порядок участок у дома. В какой-то момент раздался взрыв.

Что именно сдетонировало, пока не установлено наверняка. Предварительно это была граната, пишет ТАСС.

Идет расследование по уголовной статье о незаконном хранении взрывчатки.

Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают состояние женщины как средней степени тяжести, но стабильное.

 

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