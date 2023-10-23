Израиль приветствует действия России в Дагестане

Президент Израиля заявил, что рад действиям российских властей по событиям в Махачкале. Он напомнил, что Москва и Тель-Авив поддерживают отношения во многих сферах, которые должны продолжаться.

Израильский президент Ицхак Герцог прокомментировал действия российского руководства по беспорядкам в Махачкале. По его словам, он рад тому, что власти России взяла всю ситуацию под контроль

Герцог отметил, что беспорядки в махачкалинском аэропорту были спровоцированы, а работа руководства России позволила установить контроль и стабилизировать ситуацию.

Президент также напомнил, что Москва и Тель-Авив поддерживают отношения в различных сферах, которые должны продолжаться.