Казахстанская Air Astana увеличивает число зарубежных авиарейсов

Ведущая казахстанская авиакомпания Air Astana перешла на зимнее расписание полетов. В новом графике значительно вырастет число ее авиарейсов за рубеж.

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana, базирующаяся в Алматы и выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы по 64 маршрутам из международного аэропорта Алматы и международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, перешла на зимнее расписание полетов.

В новом расписании авиакомпания возобновляет сезонные направления и увеличивает рейсы на популярные международные направления, - говорится в пресс-релизе авиаперевозчика, размещенном в ее Telegram-канале.

Так, авиалайнеры компании еженедельно будут выполнять пять по направлению Алматы-Мальдивы, а также четыре чартерных рейса в неделю по маршруту Алматы-Шри-Ланка.

С трех до семи вырастет и число авиарейсов из Алматы в Бангкок, а с четырех до одиннадцати - из Алматы в Пхукет.

В Дубай лайнеры компании будут летать из Алматы не семь, а двенадцать раз в неделю, а число ее рейсов в Дубай из Астаны увеличивается с шести до десяти в неделю.

Выросло до 11 число еженедельных авиарейсов Air Astana на маршруте Алматы-Дели, а на направлении Алматы-Джидда - до трех в неделю.

Также авиакомпания будет выполнять по одному чартерному рейсу в неделю в столицк Катара Доху из Алматы и Астаны.