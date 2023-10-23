QR-коды помогут туристам при въезде в Казахстан

Власти Казахстана продолжают работу над повышением туристической привлекательности страны. Одна из новых инициатив – внедрение QR-кода, по которому гости смогут найти всю необходимую информацию.

Интересное нововведение может появиться в Казахстане для туристов. Специальные QR-коды помогут гостям ориентироваться в стране сразу после прибытия.

Детали инициативы озвучил глава Минтуризма Ермек Маржикпаев.

"Для повышения комфорта иностранных туристов прорабатывается внедрение QR-кодов на границе, переходя по которым, туристы смогут найти информацию по гидам, стоимости такси, покупке электронной сим-карты, полезных фраз на казахском языке и так далее"

– министр

Он рассказал и еще об одном новшестве. В 2024 году планируется запустить цифровую платформу, на которой все желающие смогут найти рейтинг туристической привлекательности регионов Казахстана.

Маржикпаев озвучил и некоторые критерии отбора. Среди них – понятная навигация, качественный интернет и удобные сервисы для приобретения билетов в туробъекты.