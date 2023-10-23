QR-коды помогут туристам при въезде в Казахстан

Интересное нововведение может появиться в Казахстане для туристов. Специальные QR-коды помогут гостям ориентироваться в стране сразу после прибытия.
Детали инициативы озвучил глава Минтуризма Ермек Маржикпаев.
"Для повышения комфорта иностранных туристов прорабатывается внедрение QR-кодов на границе, переходя по которым, туристы смогут найти информацию по гидам, стоимости такси, покупке электронной сим-карты, полезных фраз на казахском языке и так далее"
– министр
Он рассказал и еще об одном новшестве. В 2024 году планируется запустить цифровую платформу, на которой все желающие смогут найти рейтинг туристической привлекательности регионов Казахстана.
Маржикпаев озвучил и некоторые критерии отбора. Среди них – понятная навигация, качественный интернет и удобные сервисы для приобретения билетов в туробъекты.