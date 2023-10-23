Вестник Кавказа
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Беспорядки "поставили крест" на туризме в Дагестане

Беспорядки "поставили крест" на туризме в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане сообщили, что туристы стали отказываться от поездок в республику. Причиной послужили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Это может негативно сказаться на туриндустрии региона.

Глава Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров высказался насчет беспорядков в махачкалинском аэропорту и их влиянии на развитие туризма в республике.

По его словам, погромы вызвали массовый отказ туристов от отдыха в северокавказский регион. Он напомнил, что туристический рынок всегда реагирует на такие события.

"Мы долго восстанавливали имидж безопасной республики, и несколько таких случаев способны поставить крест на целой области"

- Саадула Омаров

Глава ассоциации подчеркнул, что из-за погромов людям пришлось отправляться в аэропорт Грозного.

В свою очередь руководитель Дагестана Сергей Меликов заявил, что люди не испугались беспорядков и раскупают билеты в республику.

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Беспорядки в аэропорту Махачкалы: что случилось ночью?
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